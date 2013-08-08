В Киеве открылся новый железнодорожный мост (фото)

Длина сооружения – более 700 метров

Железнодорожники Юго-Западной магистрали открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту над Выдубицким автовокзалом, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Согласно сообщению, общая стоимость работ по строительству моста, без учета работ по вынесению теплосетей и других коммуникаций, составила почти 255 млн грн. Мост входит в проект железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

По данным железной дороги, новый мост улучшит пропускную способность на участке от станции Киев – Московский до Дарницы.

«Если раньше движение поездов проходило по двум путям, то сейчас их будет четыре, благодаря этому пропускная способность железнодорожной инфраструктуры увеличилась вдвое», – цитирует пресс-служба начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина.

По данным пресс-службы, строительство моста началось в 2006 году. Длина сооружения – более 700 метров, на ее строительство было использовано более 5 тыс. тонн металлоконструкций.

ЮЗЖД также сообщила, что строительство моста велось в сложных местных условиях: с высоким уровнем грунтовых вод и в непосредственной близости к действующим железнодорожным путям. Кроме того, на этапе подготовки к строительству был осуществлен вынос с территории застройки тепловых сетей, которые обеспечивают теплом центральную часть города. В частности, было вынесено около 3 км линий связи, около 15 км различных энергосистем, а также было построено 4 тепломагистрали, питающих центральную часть города. Общая стоимость этих работ составила 180 млн грн.

«Работы выполнялись в межотопительный период, что позволило проложить новые коммуникации, не нарушая обычный ритм жизни жителей столицы», – сообщил Кривопишин.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД планировала открыть движение по новой железнодорожной эстакаде до 10 августа. По словам начальника ЮЗЖД, основной объем строительства проводился за бюджетные средства, а уже завершающий его этап – за деньги железной дороги. Он также сообщил, что по сложности выполненных работ строительство эстакады можно приравнять к строительству нового железнодорожного моста.

В октябре 2012 года ЮЗЖД открыла движение на автодороге от железнодорожной платформы «Левый берег» до Харьковского путепровода. Автодорога входит в проект автодорожных подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость строительства мостового перехода с подходами составляет 9,157 млрд грн.

Справка УНИАН. Транспортная развязка «Выдубичи» – это сложный транспортный пересадочный узел. Он сочетает станцию метро «Выдубичи», остановочные платформы для пассажиров пригородных электропоездов и городской электрички, остановочную платформу Мироновского направлении, а также автовокзал «Выдубичи», пропускная способность которого – 20 тыс. человек в день.