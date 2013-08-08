В Киеве охранники стройки применили слезоточивый газ против активистов (фото, видео)
Милиция открыла уголовное производство
Конфликт произошел возле строительной площадки на Маяковского
В Киеве милиция открыла уголовное производство по поводу конфликта между местными жителями и охранниками строительства на Троещине.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, вчера, 7 августа, около 19.00 в Деснянское райуправление столичной милиции поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Маяковского, 4 неизвестные лица применили слезоточивый газ.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что возле строительной площадки собралась группа местных жителей, приблизительно 200 человек, которые требовали прекратить строительство, их поддержали представители одной из политических сил. Когда возмущенные граждане подошли к забору, которым ограждена стройплощадка, между ними и охраной строительства возник конфликт. По предварительной информации, охранники применили слезоточивый газ и огнетушители. В свою очередь местные жители повалили забор и повредили строительную технику.
Находившиеся на месте правоохранители приложили все усилия, чтобы прекратить конфликт.
В отношении лиц, нарушавших общественный порядок, было составлено 4 административных протокола по статье 173 КУоАП и 1 административный протокол по статье 185 КУоАП.
В результате конфликта за помощью в медицинское учреждение обратились двое граждан.
Также в милиции сообщили, что правоохранители в Журнал единого учета внесли 6 сообщений, в том числе одно заявление от народного депутата Украины. По данному факту следственным отделом Деснянского райуправления столичной милиции было начато уголовное производство по статье 296 Уголовного Кодекса Украины – «Хулиганство». Правоохранители устанавливают все обстоятельства и участников конфликта.
Фото: «Взгляд»
Видео: телеканал «Украина»