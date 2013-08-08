Провал возле столичного моста Патона уже засыпали

На месте провала всю ночь работали специалисты столичного водоканала / Фото: «Сегодня»

Провал на автодороге вблизи моста Патона ликвидируют до конца дня. Об этом сегодня, 8 августа, с места происшествия заявил главный инженер коммунальной корпорации «Киевавтодор» Василий Мельниченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По его словам, на месте провала всю ночь работали специалисты столичного водоканала. Они выполнили засыпку ямы, а с десяти часов к укладке асфальтобетонного покрытия приступили автодоровцы.

Напомним, асфальт провалился на глубину более 2 метров на бульваре Дружбы народов вблизи развязки 7 августа, из-за чего на мосту Патона образовался большой затор.

На место происшествия сразу выехали профильные службы, обследовали аварийный участок, выяснили причину провала и начали работы по его ликвидации.