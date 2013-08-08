Янукович и триатлонисты не поделили дорогу на День Независимости

Kiev Triathlon Cup отменили / Фото: скрин-шот сайта организаторов

Организаторы международного соревнования по триатлону Kiev Triathlon Cup, которые планировалось провести в столице в День Независимости, объявили об отмене соревнований.

Об этом сообщается на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup.

Как говорится в сообщении, оргкомитет "Kiev Triathlon Cup" получил письмо от Управления госохраны президента, в котором указывалось на невозможность проведения соревнований на запланированном маршруте, "поскольку эта трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения президента в День Независимости Украины".

Организаторы уверяют, что не могут изменить маршрут соревнований, так в Киеве негде провести такие соревнования. Поэтому Kiev Triathlon Cup решили отменить а всем, кто оплатил стартовый взнос, вернуть деньги.

В День Независимости Украины в столице планировали провести первые международные соревнования по триатлону на спринтерской гонке.

Старт соревнования - плавательный этап - должен был пройти в портовой части Подола, от 1-го причала на Набережно-Крещатицкой. Велоэтап - должен был вернуть участников от Оболони до речпорта. Беговой - через улицу Сагайдачного по Владимирскому спуску до Европейской площади и Крещатика.