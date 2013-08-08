В Киеве центр админуслуг начал выдавать загранпаспорта

Стоимость оформления загранпаспорта составляет от 377 до 450 грн

С августа Центр предоставления административных услуг в Киеве начал прием документов на оформление загранпаспортов для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с 20-х чисел июля центр также предоставляет услугу по оформлению паспорта гражданина Украины.

Загранпаспорта в центре оформляются на протяжении месяца, но в перспективе планируется предоставлять услугу по их срочному оформлению.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов, который сегодня посетил Центр предоставления админуслуг, с 1 сентября прием документов на оформление загранпаспортов будет осуществляться также в десяти районных центрах админуслуг. Там уже подготовлены рабочие места – по два в каждом, оснащенные всем необходимым для оформления загранпаспортов.

По его словам, через две недели районные центры также начнут прием документов от киевлян на оформление паспорта гражданина Украины.

Как сообщила заместитель начальника Управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Наталия Шамрай, в данное время в городском центре админуслуг работают два чиновника, принимающие документы на оформление загранпаспортов. По ее словам, стоимость услуги определена законодательством и составляет в целом от 377 до 450 грн в зависимости от того, имел ли гражданин раньше загранпаспорт.

Детальную информацию по этому вопросу можно получить на веб-портале центра.

По словам Шамрай, ожидается, что городской центр может принимать до 100 человек на оформление загранпаспортов.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Николай Ковальчук сообщил, что в настоящее время в Киеве оформить загранпаспорт можно в 13 отделениях миграционной службы, которая существует в каждом районе города. Там документы до конца года будут приниматься параллельно с работой центров админуслуг. С 2014 года эти функции будут выполнять структуры местных органов власти, которые будут сотрудничать с миграционной службой.

17 апреля 2013 года между Государственной миграционной службой Украины и КГГА было заключено соглашение о сотрудничестве по организации оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка.

Как сообщал УНИАН, Центр предоставления админуслуг в Киеве был открыт в октябре 2011 года. Ранее в центре только выдавали документы разрешительного характера.