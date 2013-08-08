На Почтовой площади в Киеве открыли движение через тоннель

13:07, 08 августа 2013
Киев
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С Оболони в сторону Конча-Заспы

тоннель на Почтовой площади / Фото: Сегодня С 9 августа будет открыто движение через тоннель в обратном направлении / Фото: «Сегодня»

Сегодня, 8 августа, в Киеве открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Конча-Заспы. Как передает корреспондент УНИАН, движение через тоннель было открыто в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.

С 9 августа будет открыто движение через тоннель в обратном направлении.

Премьер-министр Николай Азаров подчеркнул, что открытие движения через тоннель существенно облегчит движение по Киеву и позволит организовать практически беспрепятственное движение от Конча-Заспы до Оболони и в обратном направлении. Также он отметил, что вторая часть тоннеля и движение от Боричева спуска на Набережное шоссе будут открыты ко Дню освобождения Киева, 6 ноября.

«Я сегодня со строителями обсуждал, что мы ко Дню освобождения Киева сдадим вторую часть подземного сооружения – тоннеля. И таким образом полностью ликвидируем пробки в этом направлении. Если говорить в общем, то завершение строительства тоннеля является примером строительства радиальной магистрали в столице, которая обеспечит сплошной проезд, начиная от окраины города – Столичного шоссе и другой окраины – Оболони. Я думаю, что проезд без светофоров и практически без препятствий позволит убрать значительную часть транзита из города, по крайней мере, сократить пребывание транзита в городе и решить, конечно, проблему пересечения Киева за ограниченное время», – сказал Азаров.

В обоих направлениях будет организовано двухполосное движение.

Как сообщал УНИАН, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №827 от 17 октября 2012 года дополнительно направил 50 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, увеличив общий объем финансирования до 80 млн грн.

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