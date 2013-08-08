Азаров жалуется, что оппозиция мешает строить метро на Троещину

Азаров обвинил оппозицию в бедах киевлян

Премьер-министр Украины Николай Азаров упрекает оппозицию столичного горсовета в блокировании принятия важных для Киева решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил перед открытием автомобильного движения по тоннелю на Почтовой площади.

Он отметил, что если бы работа Киевсовета не блокировалась оппозицией, то реконструкция Почтовой площади могла бы проходить быстрее.

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«Я могу прямо сказать и откровенно, что если бы не мешала нам оппозиция в Киевском городском совете, которая практически все эти три года занимается блокированием принятия важнейших решений, которые позволили бы привлечь ресурсы финансовые в город, то есть практически занимается саботажем, парализует работу Киевского совета. Правительству приходится вмешиваться постоянно, находить ресурсы и обеспечивать финансирование городских строек, в то время, когда Киев сам может накопить ресурсы», - сказал Азаров.

При этом он высказал удивление, что оппозиция борется с «разбазариванием земель». «Если так воюют за так называемое разбазаривание земель Киева, кстати за три года никаких решений не принималось. Где же они были, почему не блокировались предыдущие сессии. Ведь основное разбазаривание совершено было именно тогда. Где они были? Почему не блокировали работу сессии? А сейчас, когда в Киеве началась конструктивная работа, практически идет паралич работы Киевского совета. Я прошу, задайте вопрос киевлянам — вам нужны такие политики, которые мешают строить метро на Троещину, строить мосты, развязки, улучшать жизнь в городе. Нужны такие политики или нет? Я хотел бы знать мнение киевлян», - сказал Азаров.