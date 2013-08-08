СМИ: Батькивщина и Герега встретятся в суде 9 августа

Окружной административный суд Киева 9 августа проведет заседание по иску партии "Батьківщина" к секретарю Киевсовета Галине Гереге.

Партия оспаривает законность проведения сессий Киевсовета по истечении сроков его полномочий, сообщает Обозреватель.

Первое заседание по данному делу состоялось 7 августа, однако практически было сорвано неявкой истца. Представители "Батьківщини", и, в частности, народный депутат Александр Черноволенко (инициатор обращения в суд) слушания проигнорировали.

Суд принял решение перенести заседание на 14.00 9 августа, уведомить истца, а в случае его повторной неявки - начать рассмотрение дела в его отсутствие. Данное решение суд мотивировал значимостью проведения сессий Киевсовета для столицы и киевлян.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет решил провести сессию 19 августа.

Глава КГГА Александр Попов заявил, что внеочередное заседание Киевсовета нужно обязательно провести для внесения изменений в бюджет столицы.