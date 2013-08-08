Депутат через суд добивается признания законности работы нынешнего Киевсовета

Депутат Киевского городского совета Юрий Дмитрук требует признать право нынешнего Киевсовета работать до очередных местных выборов. Административный иск с данным требованием уже подан в Окружной административный суд, который рассматривает дело по поводу законности проведения сессии Киевсовета 11 июля. Об этом сообщил сам истец, депутат Киевсовета, заместитель Постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики Юрий Дмитрук.

«Я прошу признать наличие компетенции на осуществление полномочий, предусмотренных законом Украины о местном самоуправлении, у депутатов Киевгорсовета, у секретаря, у Киевсовета в целом до избрания нового депутатского состава на очередных местных выборах в соответствии с Конституцией и действующим законодательством», - заявил Дмитрук.

Депутат акцентировал, что Конституция не предусматривает определенный срок, в течение которого депутаты, избранные на внеочередных выборах, должны осуществлять свои полномочия.

«В Конституции 5-тилетний срок полномочий предусмотрен только для депутатов, избранных на очередных выборах. Сроки полномочий депутатов, избранных на внеочередных выборах, Конституцией не установлены. Киевсовет был избран на внеочередных выборах в 2008 году. В законе о местном самоуправлении прямо написано, что совет, избранный на внеочередных выборах, осуществляет свои полномочия до избрания нового состава совета. Опираясь на эту норму, я считаю, что Киевский городской совет является правомочным до дня первой сессии нового совета, избранного на очередных выборах», - подчеркнул Юрий Дмитрук.

Напомним, 7 августа в Окружном административном суде должно было состояться первое заседание по иску представителя Киевской городской организации политической партии «Всеукраинского объединения «Батьківщина» и народного депутата Украины Александра Черноволенко к секретарю Киевсовета Галине Гереге. В иске Черноволенко просил суд признать незаконным и отменить распоряжение Гереги о проведении заседания сессии Киевсовета 11 июля. Заседание было перенесено на 9 августа из-за неявки истца.