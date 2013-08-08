Вилкул заверяет, что тарифы на коммуналку в Киеве не поднимут

Вилкул: Цены на газ стабильны, инфляции - нет

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве в этом отопительном сезоне повышаться не будут, поскольку для этого нет никаких предпосылок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«В этом отопительном сезоне никаких предпосылок для повышения нет. Цены на газ и электроэнергию стабильны, инфляции нет. Нет никаких предпосылок, и тарифы повышаться не будут», - сказал Вилкул.

По его словам, более 80% коммунальных тарифов в Украине регулируются государственной комиссией, в частности, тарифы на тепло и воду.

При этом вице-премьер признал, что в небольших населенных пунктах, где вопрос тарифообразования находится в компетенции местных властей, все же возникают проблемы с их повышением.

Как сообщал УНИАН, 7 августа на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что не допустит повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ни в этом, ни в следующем году. При этом премьер поручил разобраться с повышением коммунальных тарифов в регионах.