На Киевщине четыре человека отравились газом: есть жертвы
15:34, 08 августа 2013Киев
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Трое попали в больницу
Среди госпитализированных – беременная женщина
Один человек погиб и еще трое госпитализированы в результате отравления природным газом в городе Белая Церковь Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Личность погибшего устанавливается. Среди госпитализированных были беременная женщина, которую в состоянии средней тяжести направили в роддом, и двое мужчин (находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении)», – идет речь в сообщении.
Также отмечается, что трагедия произошла в квартире девятиэтажки.
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