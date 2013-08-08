Главный инспектор Департамента МВД попался на взятке

Размер взятки составил 20 тысяч гривен / Фото: «Газета киевская»

Столичной прокуратурой «на горячем» задержан главный инспектор одного из Департаментов МВД Украины при получении неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Такое вознаграждение милиционер требовал от предпринимателя за содействие в выдаче справок-счетов для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с продажей автотранспорта.

Передача денег происходила напротив центрального входа в здание МВД Украины, где правоохранитель был задержан сразу по получении средств.

Милиционеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 КК Украины – «Злоупотребление влиянием».

Досудебное расследование продолжается.