У Попова говорят, что Киев готов к отопительному сезону на 70%

Сейчас ведется реконструкция двух магистральных теплосетей

Столица почти на 70% готова к отопительному сезону 2013-2014 годов. До 1 сентября заведения бюджетной сферы должны получить 100% паспортов готовности. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий во время выездного рабочего совещания на ТЭЦ-5, которое проводил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сейчас активно продолжается реконструкция двух магистральных теплосетей №3 и №4 ТЭЦ-5 большого диаметра 1200 мм по улице Промышленной, 1. Обе тепломагистрали введены в эксплуатацию в 1974 году, потому исчерпали свой нормативный ресурс. В результате реконструкции специалисты «Киевэнерго» заменят около 700 м изношенных труб современными, заранее изолированными трубами, срок эксплуатации которых составляет до 50 лет. Сегодня уже заменено около 400 м труб большого диаметра.

КГГА отмечает, что участки тепломагистрали №3 и №4 ТЭЦ-5 обеспечивают теплом более 3 тысяч потребителей Печерского, Шевченковского, Голосеевского и Соломенского районов столицы, среди которых – корпуса Института кардиологии им. Стражеско, столичные роддома №7 и №5, около 100 лечебных заведений, около 100 школ и детских садов, другие социально значимые объекты Киева и более 1 тысячи жилых домов.

Завершить реконструкцию магистральных трубопроводов теплосетей №3 и №4 ТЭЦ-5 «Киевэнерго» планирует до конца 2013 года.

В целом в 2013 году «Киевэнерго» по инвестиционной программе заменит новыми 32 км труб (в 2-трубном измерении), из которых 7 км магистральных трубопроводов больших диаметров (500-1200 мм) и 25 км распределительных сетей.

«Благодаря реконструкции теплосети будут в 3 раза уменьшены потери тепла на этих участках, повышена безаварийность теплосетей, что будет способствовать повышению качества теплоснабжения граждан и энергоэффективности всей тепломагистрали, а также – сохранению стабильности тарифов на теплоснабжение», – заметил Вилкул.

Кроме того, продолжается модернизация самой ТЭЦ-5 – одной из крупнейших теплоэлектроцентралей в Украине. В частности, в 2012 году состоялся капитальный ремонт энергоблока №2 и реконструкция полного цикла установки химводоочистки на ТЭЦ-5.

В 2013 году произведен капитальный ремонт энергоблока №3 с заменой главных паропроводов котла и вспомогательного оборудования, электродвигателя питательного насоса, установкой гидромуфты насоса тепловых сетей.