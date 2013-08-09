Главные автодороги Киева хотят спрятать под землю (видео)

Киев имеет план по строительству тоннелей на 12 лет вперед, говорится в сюжете ТСН.

В частности планируются: три подземных автодороги, настоящие, многокилометровые, которые должны разгрузить центр города, и еще три - которые будут идти даже под Днепром. Один из них, длиной 7 километров, должен простираться от площади Победы до метро Левобережная.

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"Будущее - за туннельным строительством. Транспорт надо все-таки убирать из верхней части, отдавать ее пешеходам", - уверен директор института "Киевдоргорпроект" Владимир Воробьев.

Впрочем, пока что планы откладываются. "Нужны очень большие деньги, которые сегодня ни городу, ни государству не под силу", - говорит заместитель министра финансов Юрий Шевченко.

Как выход рассматривают вариант платных тоннелей, строительство которых финансировали бы инвесторы.

Напомним, в четверг, 8 августа, на Почтовой площади в столице уже открыли долгожданный автомобильный тоннель. Впрочем, это лишь малая толика от того, в чем нуждается Киев.