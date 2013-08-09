Милиционер попал в ДТП на мосту Патона

Сегодня около 5.00 в Киеве на мосту Патона произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Кадди» и «Фольксваген Бора».

Одним из участников дорожно-транспортного происшествия был сотрудник милиции, сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

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Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства совершения ДТП.

Руководством МВД по поводу аварии назначена служебная проверка, результаты которой будут переданы в прокуратуру.