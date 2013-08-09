В этом году в Киеве в ДТП погибли 65 человек

В Киеве за 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 1026 дорожно-транспортных происшествий, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в которых погибло 65 человек, а травмировано — 1188. Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ г. Киева.

В частности, на улицах Киева с участием детей совершено 91 ДТП, что на 23,5% меньше, чем за соответствующий период 2012 года, в результате ДТП трое детей погибли и 95 - травмированы. При этом отмечается, что по вине детей произошло 11 ДТП, в результате которых травмы получили 11 детей.

В сообщении отмечается, что большинство ДТП в Киеве совершено из-за нарушения правил дорожного движения водителями - 638, в которых 28 человек погибли и 797 получили травмы. В то же время 108 аварий, в которых 10 человек погибли и 102 — травмированы, произошло по вине пешеходов в подавляющем большинстве из-за перехода дороги в не предусмотренном для этого месте (зафиксировано 74 ДТП), из-за внезапного выхода на проезжую часть (25 ДТП), невыполнение требований сигналов регулировщика - 8.

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В ГАИ Киева отмечают, что основными причинами ДТП, в которых травмируются люди в результате несоблюдения правил водителями, являются нарушение правил маневрирования (330 ДТП, в которых 13 человек погибли и 406 получили травмы), нарушение правил проезда пешеходных переходов (80, в которых 4 человека погибли и 80 получили травмы), несоблюдение дистанции - (60 ДТП, в которых 1 человек погиб и 76 получили травмы), превышение безопасной скорости движения ( 42 ДТП, в которых 2 человека погибли и 55 – травмированы), нарушение правил проезда перекрестков ( 48 ДТП, в которых 3 человека погибли и 69 человек получили травмы), управление в нетрезвом состоянии (48 ДТП, в которых 4 человека погибли и 69 получили травмы), выезд на полосу встречного движения (8 ДТП, в которых 16 человек получили травмы).