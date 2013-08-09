Правоохранители Киева обнаружили подпольный цех по производству водки (фото)
Водку известной марки разливали в гараже
Фото: МВД
Подпольный цех по производству фальсифицированных алкогольных изделий обнаружили в Киеве сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Организовал незаконное производство 40-летний житель столицы. Не будучи хозяйственным субъектом, мужчина разливал водку известной марки в гараже одного из кооперативов столицы. К производству привлек нескольких наемных работников.
Фото: МВД
Сомнительный алкоголь сбывали на местных рынках и по месту его изготовления. Правоохранителями из незаконного оборота было изъято более 100 литров спирта и почти 1000 бутылок готовой продукции - всего на сумму более 25 тыс. грн. Относительно «предпринимателя» и его сообщников открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных как минимум двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Фото: МВД
Кроме того, на месте было изъято оборудование, обеспечивающее производство и марки акцизного налога на алкогольные напитки в общем количестве более 15 тысяч.
Сейчас назначен экспертные и лабораторные исследования изъятого орудия и сырья на предмет его угрозы для жизни и здоровья людей.