В Киеве приводят в порядок зоны малоэтажной застройки

В этом году сразу в семи районах Киева проводятся работы по капитальному ремонту дорог и прокладке новых коммуникаций в кварталах частного сектора. Об этом сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Петр Береговой.

«Долгое время дорожно-транспортная инфраструктура территорий малоэтажной застройки финансировалась по остаточному принципу. Большинство дорог там нуждается в капитальной реконструкции. И в Программе социально-экономического развития заложены средства на такие работы», – сказал Береговой.

В частности, из городского бюджета выделены средства на комплексное развитие инженерно-транспортной инфраструктуры сел Быковня и Троещина. Проводится восстановление дорог и благоустройство территории в районе улиц и переулков Мичурина, Пирятинский, Землянский (Печерский район).

Кроме того, Береговой напомнил, что в некоторых частных кварталах Киева до сих пор отсутствуют водопровод и канализация, газоснабжение и наружное освещение. Глава КГГА Александр Попов поставил задачу обеспечить столичный уровень обеспеченности коммунальными услугами в частном секторе Киева, и соответствующие работы уже проводятся. Ведется прокладка канализации и водопровода на Замково-Белицком и Сырецком массивах Подольского района, в частном секторе ДВРЗ. Водопроводные сети тянут по восьми улицам Голосеевского района, на 9-м участке Красного хутора (Дарницкий район), в микрорайонах Жуляны, Совки, Батыева Гора, Александровская Слободка и Караваевы Дачи (Соломенский район). Строится дождевая канализация в Старой Дарнице, на ДВРЗ и в Жулянах.

«Во время «Диалога со страной», который проводил в этом году Президент Украины Виктор Янукович, в Правительственный контактный центр обратились жители частного сектора микрорайона Отрадный с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие на улицах Героев Севастополя, Новополевой, Попельнянской, Зеленой. В наших планах было провести ямочный ремонт в этом микрорайоне. Но после «Диалога со страной» мы включили упомянутые улицы в план ремонтов улично-дорожной сети на 2013 год. Если люди звонят Президенту, значит ситуация действительно критичная», – сказал Петр Береговой.

По словам гендиректора КК «Киевавтодор», глава КГГА Александр Попов поручил пересмотреть планы дорожных работ и сосредоточить силы и средства на капитальной реконструкции дорог. 90% улиц находятся в критическом состоянии, и ямочные ремонты не решают их проблем. Они неэффективны и затратны для городского бюджета. Поэтому городская власть сделала окончательный выбор в пользу капитального ремонта улиц.