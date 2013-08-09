Мужчина, которого на мосту Патона сбил милиционер, умер

Следователи собрали данные / Скрин-шот с видео Магнолии ТВ

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием подполковника милиции прокуратура Днепровского района столицы открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Установлено, что сегодня, 9 августа, на столичном мосту им. Патона произошло столкновение автомобилей. При этом был тяжело травмирован мужчина, который умер в больнице.

Как выяснилось, за рулем автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на пострадавшего, был офицер милиции.

Сведения о факте дорожно-транспортного происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч.2 ст.286 УК Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего.

Следователи прокуратуры уже провели первоочередные следственные действия: осмотр места происшествия, опрос очевидцев, сбор данных для экспертных исследований и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 5.00 в Киеве на мосту Патона произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Кадди» и «Фольксваген Бора».

Одним из участников ДТП был сотрудник милиции. Руководством МВД в связи с аварией назначена служебная проверка, результаты которой будут переданы в прокуратуру.