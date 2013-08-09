МВД обнародовало предварительную схему ДТП с 7 авто на мосту Патона (фото)

Фото: udai.kiev.ua

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ в г. Киев, вчера, 8 августа, на мосту им. Патона случилась масштабное дорожное происшествие - сразу были повреждены семь транспортных средств: Mersedes-benz Sprinter, Subaru Forester, Renault Koleos, Toyota Rav, Citroen Berlingo, Dacia Logan, МАЗ.

Фото: udai.kiev.ua

По предварительным данным, события здесь развивались следующим образом. Сначала в автобус МАЗ с пассажирами, который двигался в направлении Ленинградской площади, по касательной ударилась Toyota Rav. Автобус остановился, а легковой автомобиль продолжил движение вперед, и затем остановился. Карета скорой помощи одной из частных клиник, которая двигалась в направлении Дружбы народов, остановилась. В это время Renault, следовавший в том же направлении, на полном ходу врезался в Toyota Rav. Затем произошло столкновение с автомобилем Subaru, который нанес незначительные повреждения «скорой».

Фото: udai.kiev.ua

Renault, врезавшись в Toyota Rav, подвинул ее обратно на достаточно большое расстояние, в результате чего неуправляемая Toyota Rav столкнулась и повредила Citroen, а тот ударился в Dacia.

Впрочем, отмечают в ГАИ, в какой последовательности все это случилось, станет известно после завершения расследования.

Фото: udai.kiev.ua

В ДТП были травмированы три человека - водитель Toyota Rav и водитель и пассажир Renault, а также нанесен значительный материальный ущерб.

Начато расследование этого происшествия.

Напомним также, что сегодня, 9 августа, около 5.00 в Киеве на мосту Патона произошло столкновение автомобилей «Фольксваген Кадди» и «Фольксваген Бора».

Одним из участников ДТП был сотрудник милиции. Второй участник столкновения позже скончался в больнице.