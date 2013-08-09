В ПР поддержали борьбу киевлян с незаконной застройкой на Маяковского, 4

Деснянская районная организация Партии регионов отреагировала на конфликт застройщика торгово-офисного центра на проспекте Маяковского, 4 и жителей окрестных домов.

"Действия компании-застройщика, которые привели к нарушению интересов территориальной общины Деснянского района, возмущают и вызывают беспокойство", - говорится в заявлении райорганизации партии, которая оказалась в распоряжении УНИАН.

Согласно заявлению, сейчас членами Партии регионов проводится сбор подписей об отмене решений Киевсовета и запрете дальнейшего строительства на спорной территории, с которыми райорганизация собирается обратиться в суд с требованием прекратить незаконное строительство.

"Мы считаем недопустимым строительство на зеленых зонах или в жилых кварталах без предварительного согласования с жителями микрорайона", - подытожили в Партии регионов.

Напомним, 7 августа вечером около строительной площадки по адресу проспект Маяковского, 4 собралась группа местных жителей, около 200 человек, которые требовали прекратить строительство, их поддержали представители одной из политических сил.

Когда возмущенные граждане подошли к забору, которым ограждена стройплощадка, между ними и охраной строительства возник конфликт. По предварительной информации, охранники применили слезоточивый газ и огнетушители. В свою очередь, местные жители повалили забор и повредили строительную технику.

Позже прокуратура Деснянского района столицы обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора аренды земельного участка на проспекте Маяковского, 4.