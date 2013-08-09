В Киеве откроют стену памяти Виктора Цоя

Стена памяти Цоя на Арбате

15 августа в День Памяти Виктора Цоя в Киеве откроют посвященную культовому рок-музыканту, поэту, актеру и художнику стену.

Об этом УНИАН сообщили в компании Top Media Communication, представляющей организатора и инициатора акции певицу Дашу Суворову.

По расчетам организаторов, стена должна стать традиционным местом паломничества поклонников основателя и лидера группы «Кино» в украинской столице.

"Она будет находится в свободном доступе для каждого, тем более, каждый желающий сможет прийти и написать там что то от себя", - сказано в сообщении.

Стену откроют концертом украинские музыканты Даша Суворова, Джанго, O.Torvald, Riffmaster, Bahroma, Dиверсанты, Десь Там Сам, Большая Перемена, которые исполнят песни Цоя и свои авторские песни.

"В этот день поддержать акцию прийдут известные украинские музыканты, спортсмены, представители мира моды и кино, политики – ведь поклонники группы “Кино” не имеют возрастных или социальных ограничений", - считают организаторы.

Открытие стены пройдет по адресу улица М. Грушевского, 4б ("Мистецька платформа").

Напомним, 15 августа, в годовщину гибели солиста группы "Кино" Виктора Цоя поклонники певца отмечают день его памяти.