В Киеве возле станции метро “Харьковская” горели МАФы

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, туда прибыли три пожарные машины и два автомобиля скорой помощи.

Сильный дым поднимался с кровли МАФа, где продают одежду.

По непроверенной версии представителей ГСЧС, которые находятся на месте происшествия, пожар мог возникнуть из-за кондиционера в одном из МАФов.

Территория, где произошел пожар, окруженная лентой, милиция не пропускает людей. Со стороны проспекта Бажана заметно, что горел МАФ под названием "Твои деньги". Также выгорела крыша над магазином одежды "Джинсы".

По словам представителей правоохранительных органов, которые стояли в оцеплении, жертв нет.