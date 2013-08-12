Прокуратура отсудила земли в урочище «Наталка» на берегу Днепра

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме

Хозяйственный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Оболонского района Киева и обязал частное общество вернуть столичной общине земли в урочище «Наталка» вблизи Днепра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района города Киева, на основании решения Киевсовета в 2006 году земельные участки общей площадью 1,3 га в урочище «Наталка» были предоставлены в аренду на 5 лет одному из столичных обществ для строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, по истечении срока аренды застройщик не продлил срок действия договора, продолжая удерживать землю. Кроме того, с декабря 2011 года предприятие систематически не платило арендную плату за пользование участками, в результате чего задолжало в столичный бюджет почти 1,7 млн грн.

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Ввиду выявленных нарушений, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть территориальной общине земли, которые к тому же находятся в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр, где строительство запрещено законом.

Решением Хозяйственного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, частное общество обязано вернуть землю киевской общине.