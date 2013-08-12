Киев интегрирует программы развития транспорта с программами социальной защиты

Реализовав механизм использования «Карточки киевлянина» в общественном транспорте, столица сможет сэкономить бюджетные средства и направить их на финансирование социальных программ. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Киевгоргосадминистрации Киева Михаил Костюк.

«Город реализует масштабные программы по развитию общественного транспорта. Это и строительство метрополитена, и закупка новых автобусов, троллейбусов, трамваев. Налажено собственное производство трамваев. Но транспорт должен быть доступным не только по количеству техники, которая выходит на маршруты. Он должен быть доступен по цене. Поэтому параллельно с проектами развития транспорта мы реализуем проекты социальной защиты киевлян. Например, социальная «Карточка киевлянина» имеет функции проездного в общественном транспорте Киева», – рассказал Михаил Костюк.

По его словам, город ежегодно выделяет очень серьезные суммы для компенсации транспортникам проезда льготных категорий граждан. При этом проконтролировать, в каком объеме люди, имеющие право на льготный или бесплатный проезд, пользуются этим правом, город до недавнего времени не мог. С реализацией проекта «Карточка киевлянина» и параллельно автоматизированной системы оплаты проезда город четко будет знать объемы перевозок льготников и станет оплачивать только оказанные киевлянам услуги по перевозке», – рассказал Михаил Костюк.

По словам заместителя главы КГГА, таким образом город получит экономию средств и сможет направить ее на различные социальные программы. «Речь идет о городском бюджете, о деньгах киевлян, и власть – если эта власть ответственна – обязана относиться к ним рачительно. Те киевляне, которые пользовались правом на льготный или бесплатный проезд, будут и дальше пользоваться. Но ведь есть много жителей столицы, которые мало пользуются транспортом, но город оплачивает их льготы в полном объеме. И вот теперь эти средства не будут уходить неизвестно куда – они будут оставаться в городском бюджете и направляться на социальные программы. То есть возвращаться к тем же социальным группам, которым предназначены, но уже в другой форме. Возможно, в виде адресной помощи. Возможно, в виде компенсации за покупку лекарств и так далее», – рассказал Михаил Костюк.

Заместитель главы Киевской администрации подчеркнул, что адресная помощь и индивидуальный подход являются сутью программ, которые город проводит в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича. «Суть социальных инициатив главы государства в том, что мы должны видеть не категории граждан, а каждого отдельного гражданина. Оказывать конкретному человеку именно ту помощь и в том объеме, в котором он нуждается. «Карточка киевлянина» – именно тот механизм социальной защиты, который позволяет применять такой подход безошибочно», – отметил Михаил Костюк.

Напомним, что сегодня «Карточка киевлянина» используется как проездной в метрополитене. Однако город уже начал работу над оборудованием считывающими устройствами автобусов, троллейбусов и трамваев. Параллельно идет оформление карточки малозащищенным киевлянам: пенсионерам, инвалидам, ветеранам. Всего до конца года социальную карточку получат 425 тысяч жителей столицы.