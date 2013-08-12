У оппозиции нет шансов обжаловать решения суда по Киевсовету - глава ТИК

Председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Виктор Матковский считает, что решение Окружного административного суда столицы о продлении полномочий депутатов Киевсовета до 2015 года является абсолютно правильным, и у оппозиции нет шансов отменить его на основании действующего законодательства.

«Решение суда правильно абсолютно, на основании закона, и на какие нормы они (оппозиция в случае обжалования – Ред.) будут ссылаться, я не знаю», - сказал Матковский.

Он подчеркнул, что решение суда законно и легитимно.

Напомним, представители оппозиционных партий сорвали заседание Киевсовета, назначенное на 11 июля, утверждая, что после 2 июня срок полномочий депутатов Киевсовета истек, и этот орган является нелегитимным. Нардеп от «Батьківщини» Александр Чорноволенко подал иск, которым просил признать, что у секретаря Киевсовета Галины Гереги нет права созывать совет, срок полномочий которого истек. 7 августа заседание Окружного админсуда по иску Черноволенко к Гереге было перенесено на 9 августа из-за неявки истца. 9 августа представитель "Батьківщини" Дмитрий Ильченко подал ходатайство об отзыве иска партии. Ильченко мотивировал это тем, что в настоящий момент предмет спора отсутствует как таковой, поскольку обжалование решения о проведении сессии Киевсовета относилось еще к 1 июля - дню, когда стало известно о намерении провести такую сессию. Он отметил, что заседание Киевсовета не состоялось, и обжаловать его проведение не имеет смысла.

Суд ходатайство удовлетворил и перешел к рассмотрению иска депутата Киевсовета Юрия Дмитрука, который потребовал признать право нынешнего Киевсовета работать до очередных местных выборов, мотивируя это тем, что п.2 ст. 83 закона "О выборах депутатов Верховного Совета Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" прямо указывает, что местный совет должен работать до избрания нового состава совета на очередных выборах. 9 августа иск Дмитрука был удовлетворен и суд таким образом продлил полномочия Киевсовета до 2015 года. Киевсовет решил провести сессию 19 августа. На ней планируется рассмотреть ряд важных вопросов, в частности, выделения муниципальных надбавок для бюджетников.