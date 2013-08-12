Столица прирастает миллионерами

Жители Киева в рамках декларационной кампании, проведенной в Украине с 1 января по 1 мая 2013 года, подали 30 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплатили в бюджет 317,4 млн грн налогов с доходов, полученных в 2012 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

По информации Миндоходов, в этом году в столице выросло количество миллионеров, задекларировавших свои доходы. «Количество миллионеров составило 1457 человек. Они получили порядка 6 млрд грн доходов, а сумма уплаченных ими налогов составила 227 млн грн», – подчеркнули в ведомстве.

При этом 22 киевлянина уплатили более 1 млн грн налогов. «Наибольшую сумму налога – 8,5 млн грн – уплатила жительница Святошинского района столицы, ведущая независимую профессиональную деятельность», – сообщили в Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине Министерство доходов и сборов в рамках декларационной кампании 2013 года приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров. Доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.

В 2012 году в Киеве за время декларационной кампании было подано свыше 63 тыс. деклараций, а сумма задекларированного дохода составила более 10 млрд грн. С этой суммы было уплачено 342 млн грн налога с доходов физлиц.