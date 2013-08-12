Действующий Киевсовет должен работать до избрания нового – юрист

Доктор юридических наук, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», судья ЕСПЧ от Украины в 2009 году Станислав Шевчук заявил о том, что конституционный принцип требует, чтобы действующие депутаты Киевсовета исполняли свои полномочия до избрания новых депутатов. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Это общая практика, и Киевсовет, который сейчас есть, имеет полномочия до следующего совета. Пока новый совет не будет избран, старый продолжает работу, это общеконституционный принцип», - сказал Шевчук.

В то же время он отметил, что в этой ситуации столичная власть попала в некий казус. Он заключается в том, что по истечении 5 лет полномочий Киевсовета, Верховная Рада должна была назначить выборы, но она этого не сделала, а суд отказался рассматривать ее бездействие, отметив, что назначение местных выборов не является прямой обязанностью парламента.

«В Конституции не написано, что какой-то выборный орган может продолжать свои полномочия больше пяти лет. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы этот Киевсовет ушел нужно, чтобы был новый совет. А значит, нужны выборы и тут должна принимать соответствующее решение Верховная Рада, а она проявляет бездействие. Но Административный суд отказал в том, чтобы рассмотреть вопрос бездействия Верховной Рады, которая назначает выборы», - сказал эксперт.

Напомним, Окружной административный признал нынешний Киевсовет легитимным до избрания нового состава на очередных местных выборах, таким образом продлив полномочия Киевсовета до 2015 года. Очередная сессия Киевсовета запланирована на 19 августа. На ней планируется рассмотреть ряд важных вопросов, в частности, распределить муниципальные надбавки для бюджетников.