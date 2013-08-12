Киевский метрополитен сменил поставщика вагонов

Киевское метро будет покупать вагоны у другого производителя

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сменило поставщика вагонов в рамках выполнения контракта по обновлению вагонного парка в объеме 50 вагонов, осуществляемого за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 40 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Михаил Костюк.

По его словам, предыдущий поставщик – предприятие «Вагонмаш» (Санкт-Петербург, Россия) заменен на Мытищинский завод “Метровагонмаш” (г. Мытищи, Московская обл.)

“Если мне не изменяет память, производитель - Мытищинский завод», - сказал Костюк, отвечая на вопрос УНИАН о том, какое предприятие будет поставлять вагоны для метрополитена.

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«Смена поставщика вызвана банкротством первоначального подрядчика. Насколько мне известно, эта структура («Вагонмаш» - УНИАН) обанкротилась и имеет еще какие-то другие проблемы. Поэтому сменили производителя”, - сказал замглавы КГГА.

Санкт-Петербургский завод «Вагонмаш» выиграл тендер на поставку 50 вагонов для Киевского метрополитена в июне 2009 года. Тогда в тендере также участвовали Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) и испанская компания CAF.

Справка УНИАН. ОАО «Метровагонмаш» (Мытищи, Московская обл., Россия) входит в состав группы «Трансмашхолдинг», крупнейшей в России компании на рынке транспортного машиностроения. Предприятия группы выпускают маневровые и магистральные тепловозы, промышленные и магистральные электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метро и электропоездов, тепловозные и судовые дизели, стрелочные переводы, тяговые агрегаты, вагонное литье и другую продукцию. В Украине группа «Трансмашхолдинг» владеет контрольным пакетом акций предприятия «Лугансктепловоз».

Метрополитен Киева состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 64 км и 51 станции. Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 млн пассажиров.