Возле станции метро «Теремки» построят перехватывающий паркинг

В Киеве возле станции метро «Теремки», которую планируется открыть в этом году, должен появиться второй перехватывающий паркинг, построенный на средства города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк во время знакомства с работой первого перехватывающего паркинга возле станции метро «Ипподром», который был введен в эксплуатацию два месяца тому назад.

По словам Костюка, на протяжении этих двух месяцев паркинг работал в тестовом режиме.

Стоимость парковки на этой площадке за 12 часов стоянки автомобиля составляет 11 грн. На въезде на площадку размещено оборудование, с помощью которого водитель после нажатия кнопки получает талон с кодом, оставляет машину на парковочном месте и рассчитывается с кассиром по талону, когда забирает машину. В целом на площадке - 210 парковочных мест. В период отпусков загруженность площадки составляет около 25%.

“Тестируя эту площадку, мы увидели, что киевский гость заинтересован в том, чтобы в центр Киева не ехать. Но ему нужно создать надежную охрану транспортного средства, свободный доступ к месту парковки и нормальную стоимость. Но все сейчас начинается со стоимости. Брошенная в центре машина - это в разы больше проблем, чем дешево припаркованная на въезде в город”, - отметил Костюк.

По его словам, парковочные площадки возле станций метро «Теремки» и «Ипподром» должны обеспечить один из главных въездов в столице возможностью оставлять автомобили людям, приехавшим на работу на дневной период или в других делах. Такие двойные парковочные площадки планируется открыть на всех шести въездах в Киев.

“Нужно выйти на вариант цена-качество, при котором такая площадка, стоимость которой - более 1 млн грн, с обустройством, с автоматикой и другими устройствами, был бы окупаемым и обеспечивал требования граждан”, - отметил Костюк.

Относительно того, когда заработают все эти парковочные площадки, заместитель председателя КГГА отметил, что это будет зависеть от финансирования и его источников.

“Все будет зависеть от того, будет ли это исключительно бюджетное финансирование, потому что мы сейчас исключительно за бюджетные средства обустраиваем... Но есть мнение, что может прийти инвестор”, - объяснил Костюк.

На парковочной площадке возле станции метро «Ипподром» в период с 6.00-7.00 до 16.00-18.00 паркуют автомобили преимущественно гости столицы, а после этого времени - жители домов, расположенных рядом.