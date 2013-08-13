Около 200 «титушков» выгнали из сквера противников застройки на Березняках

Снос палаточного городка на Березняках / Фото: Александр Семенов из Facebook

Утром на жителей микрорайона Березняки в Киеве, которые выступают против уничтожения сквера на ул. Серафимовича было совершено нападение молодчиками спортивной внешности.

Об этом "Украинской правде" сообщили активисты.

150-200 молодых людей, завезенных застройщиком ООО "Тельбин ИВА", уничтожили палаточный протестный лагерь, который находился в сквере.

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Людей с применением грубой физической силы выгнали из зеленой зоны.

Как известно, уже месяц березняковцы проводят бессрочную акцию протеста против застройки "зеленой зоны", которая является естественным барьером, отделяющим микрорайон от проспекта Воссоединения, одной из самых загруженных дорог Киева.

Березняковцы, возмущенные действиями компании, которая за 11 лет хозяйствования полностью запустила сквер, а теперь планирует построить торговый комплекс без учета общественного мнения, 13 июля снесли ворота в сквер и установили палаточный городок, дежурство в котором велось круглосуточно.

Участок по адресу ул. Серафимовича, 6а была отведена ООО "Тельбин ИВА" в декабре 2002 года для строительства торгового комплекса. Договор об аренде был подписан в июле 2003 года гендиректором ООО "Тельбин ИВА" Валерием Ищенко, который сейчас является народным депутатом от "Удара".

Во время встреч с возмущенными жителями микрорайона представители "Удара" подтвердили его причастность к компании-застройщику в прошлом. Сейчас, по их утверждениям, они осуждают застройку сквера.