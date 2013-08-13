«Киевэнерго» до конца года заменит 5 км теплосетей на Троещине

Публичное акционерное общество “Киевэнерго” до конца года заменит изношенные теплосети протяженностью около 5 км на Троещине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевэнерго”, теплосети в 4-трубном измерении (или 17,9 км труб), которые питаются от трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) по адресам: ул. Каштановая, 13-А, ул. Каштановая 3-А и ул. Николаева 13-А, будут заменены современными энергосберегающими трубопроводами, которые обеспечат надежность централизованного отопления и горячего водоснабжения жилого массива Троещина.

На указанном участке уже ведутся работы и проложены теплосети общей длиной 750 м.

Общая стоимость проекта – около 15 млн грн.

Упомянутые теплосети, которые эксплуатируются с 80-х годов прошлого века и отработали свой нормативный ресурс, поставляют тепло и горячую воду жителям более 6 тыс. квартир 35 многоэтажных домов и 7 заведениям образования. За последний год энергетики “Киевэнерго” ликвидировали на этих теплосетях более 85 повреждений.

По словам генерального директора ПАО «Киевэнерго» Александра Фоменко, в течение последних трех лет в Деснянском районе столицы энергетиками компании было заменено более 16 км теплосетей, а это 64 км новых труб централизованного отопления и горячего водоснабжения, в том числе трубы, которая находится в обслуживании ОСМД и ЖСК.

Как отмечают в «Киевэнерго», в этом году в тепловое хозяйство столицы планируется направить свыше 270 млн. грн. Предусматривается заменить 32 км тепловых сетей, провести модернизацию и ремонт котельных, центральных тепловых пунктов.