Милиция заявляет, что у нее нет причин вмешиваться в конфликт на Березняках

У милиции нет претензий к застройщику

У компании-застройщика ООО "Тельбин ІВА" уже в наличии все соответствующие документы для проведения строительства по ул. Серафимовича, 6а (жилой массив Березняки), и правоохранители не будут отстаивать интересы ни одной из сторон конфликта, а будут обеспечивать охрану общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

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Как сообщили в ведомстве, после того, как сегодня около 13.00 часов поступил вызов, что в Днепровском районе столицы по ул. Серафимовича, 6а, охранники застройщика выгнали с территории участка под застройку людей, которые выступают против начала нового строительства, на место немедленно выехали правоохранители и руководство ГУМВД Украины в г. Киеве и Днепровского райуправления.

"На месте было установлено, что у компании-застройщика в наличии все соответствующие документы для проведения строительства. Ранее руководство райуправления обращалось в прокуратуру с просьбой проверить законность застройки. Проверка прокуратуры подтвердила законность и наличие всех соответствующих документов для строительства. Сегодня застройщик планировал начать перевозку техники, однако группа граждан выступила против, и пыталась заблокировать проведение работ. Охрана застройщика отстранила людей", - говорится в сообщении МВД.

"Правоохранители ни в коем случае не отстаивают интересы ни одной из сторон конфликта, а обеспечивают охрану общественного порядка. Работники милиции всегда нацелены на толерантное отношение к гражданам во время обеспечения правопорядка, и обращаются с просьбой все спорные вопросы решать в правовом поле, не нарушать общественный порядок и не провоцировать конфликтных ситуаций", - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на жителей микрорайона Березняки в Киеве, которые выступают против уничтожения сквера по ул. Серафимовича совершили нападение молодчики спортивной внешности.

150-200 молодых людей, завезенных застройщиком ООО "Тельбин ІВА", уничтожили палаточный протестный лагерь, установленный в сквере.

Людей с применением грубой физической силы выгнали из зеленой зоны.

Как известно, уже месяц березняковцы проводят бессрочную акцию протеста против застройки "зеленой зоны", которая является естественным барьером, отделяющий микрорайон от проспекта Воссоединения - одной из самый загруженных автодорог Киева.

Березнякивцы, возмущенные действиями компании, которая за 11 лет ведения хозяйства полностью запустила сквер, а теперь планирует построить торговый комплекс без учета общественного мнения, 13 июля снесли ворота в сквер и установили палаточный городок, дежурство в котором велось круглосуточно.

Участок по адресу ул. Серафимовича, 6а, был отведен ООО "Тельбин ІВА" в декабре 2002 года для строительства торгового комплекса. Договор об аренде был подписан в июле 2003 года гендиректором ООО "Тельбин ІВА" Валерием Ищенко, который теперь является народным депутатом от "УДАРа".

Во время встреч с возмущенными жителями микрорайона представители УДАРа подтвердили его причастность к компании-застройщику в прошлом. Сейчас, по их утверждениям, они осуждают застройку сквера.