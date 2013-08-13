Отмененные ранее соревнования по триатлону в Киеве все же состоятся - организаторы

Об этом сообщают организаторы соревнований на своем официальном сайте (http://www.triathlon-cup.com/).

«Спешим сообщить вам приятную новость – соревнования Kiev Triathlon Cup состоятся 25 августа по запланированному маршруту. Надеемся, что эта новость придаст новых эмоций и усердия в ваших тренировках», - в частности говорится в релизе организаторов относительно данного события.

Организационный комитет Kiev Triathlon Cup также объявляет, что регистрация и оплата будут открыты в течение суток.

Как сообщал УНИАН, 8 августа на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup появилось сообщение, что в Киеве отменены международные соревнования по триатлону, которые в День Независимости Украины в столице планировали провести впервые, поскольку «трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента в день Независимости Украины».

В свою очередь в Управлении государственной охраны Украины заявили, что не запрещали проведения в Киеве международных соревнований по триатлону в День Независимости, а предложили организаторам провести спортивное мероприятие в другое время или в другом месте города Киева. «Полное перекрытие дорожного движения в местах планируемой спортивной трассы – Контрактовая площадь, Почтовая площадь, район Гаванского моста, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Петра Сагайдачного, Матэ Залки и проспект Героев Сталинграда - заблокировало бы передвижение по городу киевлян и гостей столицы, в том числе и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это также существенно осложнило бы проведение мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины в столице», - сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого Оргкомитет Kiev Triathlon Cup официально заявил, что «Управление государственной охраны Украины не запрещало проведение соревнований, как пишут СМИ, а рекомендовало провести соревнования в другой части города Киева».

В то же время 9 августа организаторы вновь подтвердили отмену соревнований: «Отмена соревнований – это решение организационного комитета Kiev Triathlon Cup, так как перенесение соревнований в другое место считаем невозможным. Организационный комитет Kiev Triathlon Cup сообщил всем участникам об отмене соревнований и не имеет никакого отношения к распространению не корректно истолкованной информации СМИ», - в частности говорилось в заявлении, обнародованным Kiev Triathlon Cup.