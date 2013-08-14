Возле Кабмина проходит акция протеста таксистов

Таксисты жалуются, что законопроект разрабатывался "кулуарно" / Фото: comments.ua

У стен Кабинета министров Украины проходит акция протеста таксистов, которые выступают против принятия разработанного Министерством инфраструктуры законопроекта "О перевозках на такси" и требуют отставки директора Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрия Петухова.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит мирно, у здания правительства собралось около 30 представителей общественной организации "Такси столицы".

По словам участников акции, проект закона "О перевозках на такси" разрабатывался Департаментом автомобильного транспорта Мининфраструктуры "кулуарно", без учета предложений организаций, объединяющих таксистов.

Таксисты намерены передать обращение к премьер-министру Николаю Азарову, вице-премьеру Александру Вилкулу и министру инфраструктуры Владимиру Козаку, подготовленное организацией "Такси столицы" и Союзом профессиональных водителей такси Киева, В обращении отмечается, что предлагаемый законопроект предусматривает дублирование разрешительных функций и фактически сводит на нет идею о передаче таких функций органам местного самоуправления, поскольку предусматривает возможность получения разрешений на работу одного автомобиля такси в нескольких административных органах.

Подписанты обращения также раскритиковали норму законопроекта, которой предусмотрено многоразовое подорожание разрешений на работу такси в течение двух лет.

Кроме того, они подчеркивают, что законопроект не решает проблемы тарифов и систему их формирования.

Они выразили недоумение отсутствием в законопроекте нормы об обязательном оборудовании автомобиля такси сигнальными фонарями красного и зеленого цвета, которые должны находиться в правом верхнем углу лобового стекла авто.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в соответствии с проектом закона "О перевозках на такси" намерено в течение 3-5 лет привести все городские службы такси к единому стандарту.

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Вместе с тем профсоюз таксистов Украины предложил профильному министерству доработать этот законопроект.