КГГА будет управлять дорожным трафиком в режиме онлайн

В столице планируют обустроить новую систему управления дорожным движением на 165 перекрестках, что позволит в режиме онлайн оценивать трафик на дорогах и принимать максимально обоснованные решения по управлению светофорами.

«Сегодня мы имеем модель мониторинга транспортных потоков на светофорных объектах, которая не отражает реальной ситуации на дорогах. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать в Киеве расширенную систему управления дорожным движением на основе последних мировых достижений. Для этого мы планируем привлечь около 15 млн евро кредита ЕБРР. Сейчас начинается второй этап тендера, где будут учтены все эти технические требования», - рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк во время визита в Центральный пункт управления АСУТ Киева. - «В Указе Президента Украины Виктора Януковича «О национальном плане действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» уделяется большое внимание развитию транспортной инфраструктуры не только всей страны, но и столицы, в частности. Для выполнения задач, поставленных Президентом, разработан проект «Система управления дорожным движением Киева»

По словам зама главы КГГА, в рамках реализации проекта планируется монтаж нового оборудования на 165 существующих светофорных объектах и обустройство их детекторами, которые будут собирать информацию в реальном времени. Все автомобили будут фиксироваться и классифицироваться на легковые, грузовые или общественный транспорт. На основе этих данных система будет осуществлять расчет режима работы светофоров. Кроме того, она будет сравнивать полученную информацию с данным за день, неделю и месяц. Это позволит делать прогнозы интенсивности движения на ближайшие 15-20 мин. Более того, на 21 перекрестке будут установлены по 3-4 видеокамеры, которые охватят все направления движения. На данный момент в столице функционирует 18 камер на 14 объектах.

«Внедрение новой автоматизированной системы управления дорожным движением позволит оптимизировать транспортные потоки, обеспечив наибольшую пропускную способность улиц при минимальных потерях времени. Это позволит сократить количество пробок на 25-30%», - добавил Михаил Костюк.