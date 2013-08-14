Депутатов Киевсовета просят продолжить работу

Депутаты от оппозиционных фракций должны вспомнить о своих обязанностях перед киевлянами и продолжить работу, пока в Киеве не избран новый состав Киевсовета. Об этом заявила заместитель главы постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики Зоя Миронова.

«Согласно законам Украины «О статусе депутатов местных советов» и «О местном самоуправлении» полномочия депутатов Киевсовета предыдущего созыва заканчиваются после объявления результатов следующих выборов, а полномочия самого совета как коллективного органа местного самоуправления - в день открытия первой сессии местного совета нового созыва. То есть этот Киевсовет должен работать, пока не избран новый. Потому что город не может остаться без органа местного самоуправления на неопределенное время. Блокирование работы действующего органа местной власти означает блокирование работы по обеспечению жизнедеятельности города и его территориальной громады. Депутаты горсовета от оппозиции должны вспомнить о своих обязанностях перед киевлянами и продолжить работу, пока в Киеве не избран новый состав Киевсовета, а их коллеги по партиям в Верховной Раде должны прекратить блокирование». – подчеркнула Зоя Миронова. – «Наша комиссия по вопросам гуманитарной политики продолжает работать над проектами решений в области социальной политики, здравоохранения, образования. Но все-таки утверждение решений – очень важная функция Киевсовета, и блокирование этой функции сводит на нет все наши усилия»

По словам депутата, критическая ситуация из-за блокирования Киевсовета сложилась с выплатами муниципальных надбавок учителям, медикам, социальным работникам и работникам культуры.

«Решение о выделении средств на выплату муниципальных надбавок готово, и Киевсовет готов его утвердить немедленно, как только будет разблокирована работа. Пока же, к сожалению, мы можем лишь утешать работников бюджетной сферы, надеясь, что все-таки политики одумаются и дадут нам возможность решить насущные городские проблемы», – сказала Зоя Миронова.

Напомним, работа Киевсовета блокируется отдельными политическими силами с 11 июля. Поэтому до сих пор не решен ряд социальных вопросов, в частности финансирование муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы, а также инфраструктурных проектов, таких как строительство станции метро «Теремки», реконструкция Почтовой площади и т.п.