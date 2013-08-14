Нашли виновных в массовом отравлении в детсаду

Причиной заболевания стали грубые нарушения технологии приготовления

В рамках расследования уголовного производства по факту массового отравления детей в детском саду в Днепровском районе Киева в период с 19 по 22 июня трем работникам указанного дошкольного заведения сообщено о подозрении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района, согласно результатам проверки, проведенной Госсанэпидслужбой, причиной заболевания стали грубые нарушения технологии приготовления пищи, которую употребляли воспитанники заведения, а также отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

По теме: У детей, отравившихся в киевском детсаду, обнаружили сальмонеллез

Учитывая заключение специалистов, по согласованию с прокурором заведующему, старшей медсестре и повару детсада объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 137 (неподобающее исполнение профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи за совершение этого уголовного нарушения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, с 19 по 22 июня текущего года 43 малыша в возрасте от 3 до 6 лет после посещения дошкольного заведения №455 были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

По указанному факту прокуратура Днепровского района открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

В дальнейшем было установлено, что заболевание вызвал возбудитель сальмонеллеза, который обнаружили в куриных яйцах и вермишелевой запеканке, которая, по данным Минздрава, не была предусмотрена утвержденным двухнедельным перспективным меню.