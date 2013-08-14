Единый оппозиционный кандидат сможет выиграть в Киеве - эксперт

По последнему опросу компании Research & Branding Group еслибы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье, лидер УДАРа Виталий Кличко стал бы столичным головой. За него бы отдали голоса 33,1% киевлян. Непонятно, почему фамилия Кличко в этом опросе, отметил в комментарии Gazeta.ua политолог Вадим Карасев.

"Кличко заявил, что не будет баллотироваться в мэры. Возникает вопрос: зачем его ставить? Во-вторых, Анатолий Гриценко не заявлял, что будет участвовать в мэрской кампании, но его включают в список, потому что он у кого-то может забрать голоса. Очевидно, у кого то из оппозиционного лагеря. Также делали опрос и без фамилии Кличко. По результатам у действующего главы КГГА Александра Попова и депутата Петра Порошенко - по 18 процентов. Если посчитать оппозиционных кандидатов и их сторонников, то получается 26 процентов. То есть, единый оппозиционный кандидат переигрывает и Попова, и Порошенко. Но в опросе этого нет ", - отметил политолог.

По мнению Карасева, этот опрос, возможно, выгоден Попову или Порошенко.

"Попов и Порошенко - хозяйственники. Все остальные - политики. Сегодня столице нужен мэр-политик. Неважно оппозиционный или провластный. Основная проблема киевлян - это не проблема канализации или мусора. А в отношениях между городом и властью. И это мировой тренд. Посмотрите на недавние события в парке Гези в Стамбуле или в Киеве на площади Серафимовича - это протесты против застройщиков. Это политика, потому что сообщество начинает все больше отстаивать свои права. В Киеве такие проблемы, как ЖКХ, дороги - не последние. Но главное - возвращение прав людям на город. Поэтому нужно исследовать проблему выборов в столице под углом политической повестки дня. В исследовании этого нет.

Политолог считает, что оппозиционеры все же должны выдвинуть единого оппозиционного кандидата.

"Есть персонификатор власти - Попов. Персонификатор "ни власть-ни оппозиция"- Порошенко. А персонификатора от оппозиции нету, кроме Кличко, который участвовать не будет. Поэтому оппозиции нужно определиться с единым кандидатом. Например, поддерживают Катеринчука. Или Катеринчук поддержит того же Ильенко. Тогда единственный кандидат получит 26 процентов и победит Попова ", - отметил Карасев.