Олимпийскую закроют для входа и выхода

Сегодня, 14 августа, станция «Олимпийская» Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 20.00 до 21.00. В этот период поезда будут ехать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

Изменения в режиме работы метрополитена связаны с проведением на НСК «Олимпийский» товарищеского футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Израиля.

Как отмечается в сообщении, метрополитен предусмотрел увеличение количества поездов на Куреневско-Красноармейской линии с 23.00 до 24.00. Также на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях будут предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут выдаваться в случае увеличения пассажиропотоков.

Также отмечается, что возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», если пассажиропоток после окончания футбольного матча на НСК «Олимпийский» будет превышать перевозочную возможность.