Аэропорт «Киев» устроит пленэр для художников

В субботу, 17 августа, в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) состоится первый Авиа-пленэр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта «Киев», 17 художников из Украины, США и Ирака, работающих в различных стилях, будут творить на летном поле, в непосредственной близости от самолетов, стоящих на перроне, с видом на взлетную полосу. Всего же на участие в уникальном мероприятии было подано 50 заявок от художников.

Это будет первый Авиа-пленер, посвящен 90-летию аэропорта «Киев», которое будет отмечаться в мае 2014 года.

«Работы, которые будут созданы в аэропорту «Киев» останутся у художников, но осенью снова вернуться на месяц в аэропорт. Осенью 2013 состоится выставка, где будут представлены лучшие художественные произведения авиа-пленэра и фотоработы весеннего авиа-споттинга», - заявила руководитель пресс-службы аэропорта «Киев» Галина Богданенко.