В КГГА распорядились ко Дню независимости навести в центре марафет

Голубченко распорядился

Во время совещания в Киевской городской государственной администрации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, профильным департаментам и руководителям районов поручено обеспечить надлежащее благоустройство в местах проведения торжественных и праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины, в частности, на Крещатике, Майдане Незалежности, Европейской и Софийской площадях и т.п., а также во всех районах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Голубченко, в частности, поручил установить дополнительное количество урн для мусора и общественных туалетов в местах проведения массовых мероприятий в центральной части Киева и обеспечить работу дополнительных бригад по уборке.

Ко Дню Государственного флага и Дня независимости Украины Киев украсят цветами и национальной символикой: установят флаги на опорах внешнего освещения, фасадах административных и жилых домов.

Кроме того, запланировано проведение праздничной торговли.