Киевводоканал сегодня ночью промоет трубы жителям Троещины

Части жилого массива «Вигуровщина-Троещина» промоют водопровод

В ночь с 14 на 15 августа Киевводоканал совершит промывание водопровода части жилищного массива «Вигуровщина-Троещина» в Деснянском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал», профилактические работы продлятся с 23.40 14 августа до 6.00 15 августа.

В зону промывания попадут сети по улицы Николая Закревского (от пересечения с ул. Теодора Драйзера до пересечению с ул. Александра Сабурова).

Прочистка будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям домов. В течение этого времени Киевводоканал не рекомендует использовать воду из крана как питьевую или для приготовления пищи без предварительного кипячения. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана нужно спустить ее в течение 15 мин.

О профилактических мероприятиях в сетях Киевводоканал предварительно предупредил районные жилищно-эксплуатационные организации.