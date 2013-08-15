Возле метро Героев Днепра ночью сгорел рынок, люди говорят о поджоге (видео)

Вчера в 22.20 в Оболонском районе Киева по улице Героев Днепра, 41 возник пожар на рынке "Оболонь".

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, горела кровля центрального павильона. Площадь пожара составила около 600 кв. г.

Сегодня в 0.22 17 пожарно-спасательными отделениями Главного управления ДСНС в Киеве пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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По свидетельствам очевидцев, от огня взрывались баллоны с газом, сообщает ТСН.

Между тем возле рынка начали собираться возмущенные торговцы. Они уверены, что рынок загорелся в результате поджога. Охрана не пускает людей внутрь.

Пожар был почти ликвидирована около часа ночи.

Пожарные избегают комментариев о возможных причинах возгорания. Не говорят они также и об обстоятельствах ликвидации и площади, которую охватил огонь.

Достоверно известно, что пострадавших в результате происшествия нет. По словам очевидцев, охранники рынка сначала повели себя неадекватно. Они запрещали помогать им в ликвидации огня и тянули с обращением к пожарным.

Когда наконец спасатели прибыли на место происшествия, они столкнулись с другой, довольно типичной для отечественных рынков проблемой - отсутствием возможности проехать ближе к горящего объекта. Все пути были перекрыты киосками и магазинами. Пожарным пришлось перебрасывать рукава для подачи воды через крыши таких сооружений.

Несмотря на эти препятствия, с ликвидацией пламени специалисты справились достаточно оперативно.

На месте пожара работали менее 10 машин пожарной службы. По приблизительным подсчетам очевидцев, огонь охватил около 300 кв. метров торговых помещений. В результате пожара 11-й павильон рынка выгорел полностью. Это - центральный павильон на рынке. Он самый большой по площади и высоте.

Помещение занимало примерно 1/5 часть торговой территории всего рынка. За ликвидацией пожара в слезах наблюдала толпа людей. Это были владельцы торговых мест в охваченном огнем помещении. В пламени сгорел весь товар. Ранее сообщалось, что торговцы сетовали, что рынок загорелся в результате поджога.

Фото : vk.com/typical_kiev