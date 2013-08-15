Одну из ключевых улиц Киева сделают пешеходной

Сагайдачного станет пешеходной / Фото : nostalgia.kiev.ua

Улица Сагайдачного и несколько других станут пешеходными, а ездить по старому Подолу можно будет с черепашьей скоростью — 30 км в час. Большой транспорт сюда вообще не пустят.

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Работы начнутся уже в сентябре, а закончатся ко Дню Киева, в конце мая следующего года. После этого заехать на Подол можно будет только с двух точек — через улицу Спасскую (напротив «Киевхлеба») и через Нижний вал, сообщают Вести.

«Главная цель — убрать транзитный транспорт. Ему уже не будет смысла соваться на Подол, потому что проехать по Сагайдачного в сторону центра он не сможет. Здесь будет тихая заповедная зона. А ездить по небольшим улицам будут только те, кто тут живет», — говорит заместитель главного архитектора Киева Андрей Вавриш.

Те, кто работает тут, смогут не подъезжать к офисам, а оставить машину на парковке. Еще одной преградой для водителей станет ограничение скорости движения — до 30 км/ч.

«Такую идею подали велосипедисты, и она нам кажется отличной. В принципе такая скорость соответствует охранному режиму заповедной территории, а следить за этим должно ГАИ», — считает Вавриш.

Но самое главное, что пешеходными улицами сделают Андреевскую (от Сагайдачного до Боричева тока), Спасскую (от Константиновской до Межигорской), Покровскую, Притисско-Никольскую, Константиновскую (от Контрактовой до Верхнего вала), Почайнинскую (от Сковороды до Ильинской). А значит, водителям придется их объезжать по Набережно-Крещатицкой и Верхнему валу.

Эксперт по перевозкам Богдан Аганин считает, что называться пешеходным Подол сможет тогда, когда его действительно закроют, а местных жителей на авто и машины организаций будут пропускать по документам.

«Большей части машин на Подоле действительно делать нечего. Но пока не построят Подольский мост и развязки, авто там будут», — говорит он.

Также думают и в главке архитектуры. «Пока не будут сданы Почтовая и развязка на валах, а также дорога с Воздухофлотского проспекта на мост Кирпы, невозможно убедить водителей не въезжать в центр города», — говорит Вавриш.

Перед началом работ ул. Сагайдачного перекроют, на проезжей части установят лавочки и декоративные элементы. Реконструировать будут в три этапа: первый — от Контрактовой площади до ул. Андреевской, второй — до ул. Игоревской, третий — до Почтовой площади. «Будем закрывать ул. Сагайдачного на ремонт поэтапно, чтобы не лишать людей возможности нормально передвигаться», — говорит Вавриш.