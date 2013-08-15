Сегодня в Киеве откроют памятник интеллигенту работы создателя "Пейзажки"

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Сегодня в сквере на улице Гончара откроют памятник киевскому интеллигенту, сообщает газета "Сегодня".

Известный киевский скульптор Константин Скритуцкий, создатель Пейзажной аллеи, изобразил городского интеллигента в виде бронзовой птицы, который стоит на бетонном постаменте с тростью под крылом, склонив голову.

«Как по мне, то этот образ лучше всего символизирует киевскую интеллигенцию. По своему характеру зимородок очень застенчивая птичка - постоянно прячет голову под крыло, якобы ей стыдно за все, что происходит вокруг. Своей работой я хочу показать, что от общего бездушия и инертности киевская интеллигенция стала вымирающим видом, который пора занести в Красную книгу. Однако интеллигенция существует, и она должна себя активно проявлять во всех общественных делах. Это своего рода дружеский шарж, который должен заставить интеллигента задуматься», - сказал изданию скульптор и добавил, что на бетонном постаменте установят табличку с надписью: « Интеллигенция - хранитель будущего!».

Как сообщал УНИАН ранее, также сегодня на стене дома по улице Грушевского, 4-б, появится портрет легендарного певца Виктора Цоя.