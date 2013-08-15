Медики и соцработники Киева недополучат 20 процентов заработка

Из-за блокирования Киевсовета депутатами Верховной Рады от «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа» столичные медики и соцработники могут не получить зарплату и муниципальные надбавки.

Как отметила заместитель директора территориального центра обслуживания одиноких пенсионеров и нетрудоспособных граждан Деснянского района Руслана Цибуляк, социальные работники - одни из тех, кто больше всего страдает от политических неурядиц вроде блокирования работы горсовета.

«Сейчас все боятся, что они не смогут получать установленные для них городской властью надбавки к зарплате. Это около 150-200 гривен, неплохой бонус к зарплате - все вместе получается около двух тысяч. Если такие надбавки забрать, это существенно ударит по кошельку каждого работника. У нас и без того постоянная нехватка специалистов, открыто более десятка вакансий. Никто не хочет идти на такие деньги, а труд - не из легких, ненормированный день, работа со сложными людьми. Кроме того, волнуемся в таком случае относительно дальнейшей судьбы городской программы «Турбота. Назустріч киянам» - она предусматривает оплату горячего питания лежащим. А если еще и на карточку киевлянина политические баталии повлияют, то социальные работники потеряют право бесплатного проезда к тем пенсионерам и инвалидам, которым они помогают», - говорит работник соцзащиты.

Обеспокоены ситуацией с изменениями в бюджет города и трудовые коллективы медицинских учреждений Киева, ведь от этого существенно зависит размер их заработных плат. Об этом рассказал начальник Днепровского районного управления здравоохранения Даниэль Карабаев.

«Для меня принципиальный вопрос - это изменения в бюджет и получение дополнительных средств для наших сотрудников. Здесь нет никакой политики», - отметил он. - «Нас интересуют только реальные жизненные проблемы. Неприятие этого решения не дает возможности спокойно работать киевским врачам».

Также, по словам Даниэля Карабаева, под угрозой оказалась программа реформирования медицины в Украине, ведь Киев выбран в этом вопросе пилотным регионом, а Днепровский район - один из первых в городе по этой программе. Он отметил, что в случае непроведения сессии и, соответственно, невыплаты предусмотренных средств, заработная плата врачей существенно сократится, тогда как еще с прошлого года люди привыкли получать приличные деньги.

Напомним, вчера столичные педагоги заявили на пресс-конференции о том, что выйдут 19 августа во стены мэрии с требованием вернуть им надбавки к зарплатам.

По словам председателя Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Украины (КМОППОиНУ) Александра Яцуня, количество участников манифестации составит около 10000, среди которых работники высших, общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждений и студенты. Яцунь также подчеркнул, что педагоги Киева лишены 20-процентной муниципальной надбавки с 1 августа, а это значит, что каждый педагогический работник недополучает от 260 до 360 гривен в месяц.