Социальные программы по поддержке малообеспеченных киевлян под угрозой

Социальные программы по поддержке малообеспеченных слоев населения в Киеве оказались под угрозой недофинансирования из-за блокирования работы городского совета депутатами ВР от "Свободы", "Батькивщины" и "УДАР". Поэтому многие киевляне обеспокоены относительно своего будущего и будущего своих детей. Об этом сказала воспитатель детдома семейного типа Любовь Хуторная.

"Худший следствие политических баталий - это угроза, что детские дома семейного типа - ДДСТ открывать в городе вообще не будут из-за нехватки средств, - считает воспитатель. - На содержание детей нам выделяют средства из государственной казны, а вот на плечах города - создание всех необходимых условий для проживания (ремонт, путевки, текущие вопросы и т.п.). Легко не было никогда, но детей в обиду не дам - ​​будем жестко экономить и искать собственными силами спонсоров и надеяться, что горсовете наконец позволят нормально работать ".

Ситуация с блокировкой Киевсовета требует немедленного решения, ведь из-за действий некоторых оппозиционных депутатов могут пострадать дети. Такое мнение высказала воспитатель детдома семейного типа Елена Руденко.

"Сейчас мы находимся в процессе изменения - из приемной семьи на ДДСТ - детский дом семейного типа. Я точно знаю: мы не будем исключением из других людей, которые станут заложниками политических «разборок». Мы с мужем брали детей, чтобы дать им надлежащее воспитание, оздоровление, интересные занятия, а не просто создать видимость семьи. Но никто не будет помогать даже многодетной семье бесплатно. 45 минут репетиторства для ребенка стоит со скидкой 70 гривен. А у меня их шесть. Плюс никто не отменял классные собрания, покупку книг и т.д.. Я уже молчу о какой-то отдых или лечение. По подсчетам, в месяц на нормальную жизнь и удовлетворения минимальных жизненных потребностей нашей большой семьи необходимо тысяч 50 гривен - и то не хватит! Наш доход в 2,5 раза меньше этой цифры. В случае затруднений нам помогают две биологические дочери. А так стараюсь вести жесткую бухгалтерию, чтобы быть готовой ко всему. Поэтому надеюсь, что городские депутаты нас не оставят, и все средства, которые должны получать ДДСТ, мы получим ", - отметила Елена Руденко.