Московский мост перекроют на три дня

Водителей просят избирать другие маршруты

В Киеве на Московском мосту с 22.00 16 августа до 14.00 19 августа будет частично ограничено движение автотранспорта (в сторону проспекта Генерала Ватутина).

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на корпорацию «Киевавтодор», это связано с тем, что на низовой стороне Московского моста в данном направлении движения в первой полосе автодороги будут выполняться работы по плановому ремонту асфальтобетонного покрытия.

«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, и по возможности избирать другие маршруты движения.