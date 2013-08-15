Московский мост перекроют на три дня
16:05, 15 августа 2013Киев
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В сторону проспекта Генерала Ватутина
Водителей просят избирать другие маршруты
В Киеве на Московском мосту с 22.00 16 августа до 14.00 19 августа будет частично ограничено движение автотранспорта (в сторону проспекта Генерала Ватутина).
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на корпорацию «Киевавтодор», это связано с тем, что на низовой стороне Московского моста в данном направлении движения в первой полосе автодороги будут выполняться работы по плановому ремонту асфальтобетонного покрытия.
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, и по возможности избирать другие маршруты движения.
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