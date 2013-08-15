Свобода говорит, что Зеленбуд незаконно разрешил вырубку деревьев возле зоопарка

Свобода говорит, что деревья в удовлетворительном состоянии /

Фото с Facebook Игоря Луценко

ВО “Свобода” обвиняет коммунальное предприятие “Зеленстрой” в незаконной выдаче разрешения на вырубку деревьев под строительство жилого многоэтажного дома возле Киевского зоопарка по адресу: ул. Шулявская, 32.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель ВО “Свобода” Юрий Левченко.

Вырубка деревьев в Киеве запрещена законом

“Представители компании, которой принадлежит этот участок, показывают решение “Зеленстроя”, согласно которому они вроде бы имеют право вырубать эти деревья. Но в этом решении прописано состояние этих деревьев, и большинство из них в удовлетворительном состоянии”, - заявил Левченко.

Он добавил, что согласно действующему закону о моратории на вырубку зеленых насаждений в Киеве вырубать деревья запрещено, кроме случаев, когда это осуществляется для социальных потребностей.

“То есть” “Зеленстрой”, если он выдает такое разрешение, напрямую нарушает закон Украины. К тому же это придомовая территория прилегающего дома, и фактически здесь строить запрещено”, - отметил Левченко.

“Свободовец” продемонстрировал документы, в которых отмечается, что на данной территории будет построен многоэтажный жилой дом со встроенными придомовыми офисными помещениями и подземным паркингом. Также согласно документам, застройщик - компания “Укрпромпроект”, уплатив компенсацию городу, имеет право вырубить 16 деревьев, а 18 - оставить на этой территории.

Вместе с тем, по словам активистов, застройщик вырубил даже больше деревьев, чем ему разрешил “Зеленстрой”. Кроме того, активисты и местные жители подтвердили, что с 9.30 утра представители компании “Зеленстрой” начали вырубать деревья.

В свою очередь, представители “Зеленстроя” заверяют, что вырубают деревья законно.

“Вырубка деревьев закончена. Она осуществлялась на основании документа о начале выполнения работ. Кроме того, у нас есть акты обследования и квитанция об уплате компенсации городу за вырубку деревьев в размере 32,5 тыс. грн”, - сказал журналистам представитель “Зеленстроя ” Шевченковского района города Киева Петр Миклуха.

По словам активистов, сегодня по их вызову приезжала милиция и пообещала открыть производство, а пока будет осуществляться проверка, все работы прекратятся.

Представители компании-застройщика отказались комментировать эту ситуацию журналистам.

В данное время все работы на территории участка по адресу: ул. Шулявская, 32, по вырубке деревьев прекращены, но техника остается.